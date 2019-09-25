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Зеленский с сегодняшнего дня сможет утверждать план обороны Украины

Зеленский с сегодняшнего дня сможет утверждать план обороны Украины

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства, согласно которому Президент Украины Владимир Зеленский сможет утверждать план обороны Украины. Документ был опубликован вчера, 24 сентября, в парламентском издании "Голос Украины", передает УНН.

В Закон Украины "Об обороне Украины" внесли следующие изменения:

В ст.1 появилось определение плана обороны Украины - это составная часть оборонного планирования, содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Также часть третья ст.2 изложена в следующей редакции: "Для организации обороны государства Президент Украины по представлению Кабинета Министров Украины утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины. Порядок разработки плана обороны Украины определяется Кабинетом Министров Украины".

Напомним, Данилюк обсудил с военным советником США реформу Укроборонпрома.

Источник: УНН
Теги: Украина, оборона, Владимир Зеленский
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