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Американские журналисты отметили, опубликованная расшифровка - является пересказом разговора

Американские журналисты отметили, опубликованная расшифровка - является пересказом разговора

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля, однако американские журналисты заметили примечание, на которой указано, что это пересказ разговора, передает УНН со ссылкой частности на Twitter американской журналистки изданий The Washington Post и Bloomberg Энни Лински.

Из расшифровки разговора следует, что Трамп просил Зеленского расследовать дело компании сына Джо Байдена. “Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил расследование, и многие хотят знать об этом, так что все, что вы с генеральным прокурором могли бы предпринять, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если вы бы могли расследовать... По-моему, это звучит ужасно”, — сказал Трамп во время разговора. Зеленский ответил, что украинские власти расследуют это дело.

Зеленский ответил, что украинская власть расследует это дело.

В опубликованной стенограмме отмечается, что это не дословная расшифровка разговора Трампа и Зеленского.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что во время беседы Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот посодействовал в расследовании деятельности компании сына Байдена в Украине. Противники Трампа обвиняли президента США в том, что он увязал расследование против сына Байдена с выделением Украине помощи в размере 250 миллионов долларов.

Стоит напомнить, что Трамп и Зеленский в разговоре раскритиковали Меркель.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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