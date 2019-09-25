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Защита "минера" столичного моста Метро подал апелляцию

Защита "минера" столичного моста Метро подал апелляцию

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Адвокат “минера” столичного моста Метро Алексея Белка подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Белка Маси Найем.

“Да, мы подали (апелляционную скаргу- ред.)”, — сказал адвокат.

Напомним, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения “минера” столичного моста Метро Алексею Бельку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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