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В Сумской области рабочий погиб из-за падения на него стрелы крана с плитой

В Сумской области рабочий погиб из-за падения на него стрелы крана с плитой

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Полиция Сумской области выясняет причины и обстоятельства гибели мужчины под стрелой автокрана, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

ЧП произошло сегодня днем, около Шостки. Группа мужчин с помощью спецтехники демонтировали здание, снимая плиты перекрытия.

“Предварительно установлено, что во время подъема краном плиты техника не выдержала, и стрела крана вместе с плитой упала вниз. В это время там находился один из рабочих — 63-летний мужчина погиб на месте”, — указано в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Как писал УНН, на столичной Борщаговке во время реставрации моста перевернулся строительный кран.

Источник: УНН
Теги: Украина, Сумы и Сумская область, Национальная полиция
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