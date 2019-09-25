В Сумской области рабочий погиб из-за падения на него стрелы крана с плитой

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Полиция Сумской области выясняет причины и обстоятельства гибели мужчины под стрелой автокрана, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

ЧП произошло сегодня днем, около Шостки. Группа мужчин с помощью спецтехники демонтировали здание, снимая плиты перекрытия.

“Предварительно установлено, что во время подъема краном плиты техника не выдержала, и стрела крана вместе с плитой упала вниз. В это время там находился один из рабочих — 63-летний мужчина погиб на месте”, — указано в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Как писал УНН, на столичной Борщаговке во время реставрации моста перевернулся строительный кран.