Реформа прокуратуры: Рябошапка назвал ключевые этапы

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что в Украине сегодня запускается реформа органов прокуратуры, а также назвал ее ключевые этапы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и добродетели, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", - отметил Рябошапка.

В ГПУ отметили, что Аттестация действующих прокуроров состоится на основании "Положения о прохождении прокурорами аттестации", "Положение о кадровых комиссиях Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур", которые уже в ближайшее время будут опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

На основе указанных приказов с 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию, говорится в сообщении.

Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предварительный этап.

Первый этап - это экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.

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Второй этап будет направлен на оценку общих способностей и навыков на основе анонимного компьютерного тестирования.

На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание.

В состав кадровых комиссий будут включаться лица, делегированные международными организациями.

"Убежден, что профессиональные и добропорядочные прокуроры - а их немало - присоединятся к работе обновленной прокуратуре", - прокомментировал Генеральный прокурор.

Напомним, 25 сентября 2019 года вступили в силу изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры. Все прокуроры и следователи органов прокуратуры, которые готовы работать по новым правилам, должны будут пройти аттестацию. Планируется, что первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, вторая и третья очередь аттестации будет касаться прокуроров региональных и местных прокуратур.