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Зеленский говорил с Трампом о покупке Javelin

Зеленский говорил с Трампом о покупке Javelin

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время телефонного разговора 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Украины приобрести противотанковые ракетные комплексы Javelin в США, передает УНН со ссылкой на стенограмму разговора.

Так, во время разговора Зеленский поблагодарил США за большую поддержку в области обороны.

“Мы готовы продолжать сотрудничество для следующих шагов, в частности, мы почти готовы покупать больше Javelin у Соединенных Штатов для целей обороны”, — заявил украинский Президент.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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