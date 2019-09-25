Премьер Норвегии подарила Зеленскому футбольный мяч

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На полях Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Норвегии Эрной Солберг. В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, участники встречи отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами.

Глава государства поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

Глава Украинского государства отметил важность поддержки в энергетической сфере.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - подчеркнул Президент Украины.

Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики.

Кроме того, Зеленский сообщил Премьер-министру Норвегии о ситуации на Донбассе. В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития.

Напомним, Президенты Украины и Румынии договорились об обмене визитами в ближайшее время.