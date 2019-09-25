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В МИД РФ отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

В МИД РФ отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Попытка “демократов в США организовать импичмент” для Дональда Трампа за разговоры с Владимиром Зеленским якобы “может привести к тому, что Соединенные Штаты будут опозорены на международном уровне”. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook, передает УНН.

Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США. “Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?” — задала она вопрос.

Захарова напомнила, что ранее власти США пытались преследовать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа за публикацию конфиденциальных документов, в то время как сейчас делают это сами. “Получается, Джулиан Ассанж — это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера. Не очень понятно, почему в свое время демократы же на него и обиделись. Да так, что начали преследовать по всему миру”, — написала представитель МИД.

Вслед за этим она предложила “продолжить банкет” и начать публиковать другие секретные документы — отчеты с закрытых заседаний ЦРУ, ФБР, Пентагона, стенограммы переговоров с партнерами по НАТО.

Как писал УНН, американские журналисты отметили, опубликованная расшифровка — является пересказом разговора.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, МИД РФ, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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