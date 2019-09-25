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Зеленский рассказал Трампу, зачем отозвал посла из США

Зеленский рассказал Трампу, зачем отозвал посла из США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заменит посла в США на “компетентного и опытного” дипломата для улучшения отношений между двумя странами, передаёт УНН со ссылкой на стенограмму разговора, опубликованную Белым домом.

“Мы готовы открыть новую страницу о сотрудничестве в отношениях между США и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, и его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над тем, чтобы наши две страны стали ближе”, — сказал Зеленский во время разговора.

Он высказал надежду на то, что новый посол будет иметь полное доверие Трампа и “иметь личные отношения” с ним для усиления сотрудничества двух стран.

“Я просто хотел еще раз заверить вас, что вокруг нас нет никого, кроме друзей. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и вы, господин президент, имеете друзей в нашей стране, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое партнерство”, — добавил глава государства.

Как сообщал УНН, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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