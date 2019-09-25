С Байконура запустили последнюю ракету "Союз" с украинскими комплектующими

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Последняя ракета-носитель "Союз" с украинской системой управления стартовала с Байконура, передает УНН со ссылкой на сообщение Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

В экипаж "Союза МС-15" входят астронавт NASA Джессика Меир, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Ожидается, что космический корабль будет лететь примерно 6:00 до достижения МКС.

Ранее УНН сообщал, что последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября.