Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 21:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8430
Версия для печати

Зеленский активно звал Трампа посетить Украину - стенограмма

Зеленский активно звал Трампа посетить Украину - стенограмма

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приглашал американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом свидетельствует стенограмма разговора двух лидеров от 25 июля, опубликованная Белым домом, передаёт УНН.

“Я был бы очень рад приехать (в США — ред.) и был бы рад встретиться с вами лично, и я узнаю вас лучше. Я с нетерпением жду нашей встречи, и я также хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в город Киев, который является прекрасным городом. У нас прекрасная страна, которая приветствовала бы вас”, — сказал Президент.

Он напомнил собеседнику, что у них будет возможность встретиться в Польще в сентябре. Встреча, впрочем, так и не состоялась, так как Трамп отменил визит.

“После этого ... может быть очень хорошая идея поехать в Украину. Мы можем либо сесть на мой самолет и поехать в Украину, либо мы можем сесть на ваш самолет, который, вероятно, намного лучше моего”, — добавил Зеленский в разговоре.

В ответ Трамп сказал: “Мы что-нибудь придумаем”.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.