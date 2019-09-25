Зеленский активно звал Трампа посетить Украину - стенограмма

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приглашал американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом свидетельствует стенограмма разговора двух лидеров от 25 июля, опубликованная Белым домом, передаёт УНН.

“Я был бы очень рад приехать (в США — ред.) и был бы рад встретиться с вами лично, и я узнаю вас лучше. Я с нетерпением жду нашей встречи, и я также хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в город Киев, который является прекрасным городом. У нас прекрасная страна, которая приветствовала бы вас”, — сказал Президент.

Он напомнил собеседнику, что у них будет возможность встретиться в Польще в сентябре. Встреча, впрочем, так и не состоялась, так как Трамп отменил визит.

“После этого ... может быть очень хорошая идея поехать в Украину. Мы можем либо сесть на мой самолет и поехать в Украину, либо мы можем сесть на ваш самолет, который, вероятно, намного лучше моего”, — добавил Зеленский в разговоре.

В ответ Трамп сказал: “Мы что-нибудь придумаем”.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.