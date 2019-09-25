Теннисист Стаховский одержал победу на турнире в Орлеане

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский продолжил победное шествие на турнире категории челленджер во французском Орлеане, сообщает УНН.

Первому номеру мужского тенниса Украины противостоял француз Уго Умбер (2 сеяный, 65 в АТР).

Первый сет сопровождался рядом осуществленных брейков в исполнении обоих соперников - 6:4 в пользу Умбера. В следующей партии единственный, решающий брейк состоялся в 12 гейме - 7:5. В третьем сете на тай-брейке победил Стаховский - 7:5 (5).

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Соперником украинца в следующем раунде 1/8 финала стал 16-й сеяный Янник Маден (АТР 136) из Германии.

Примечательно, что призовой фонд турнира составляет 137 тыс. евро.