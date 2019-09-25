ТОП-10 фактов из стенограммы разговора Зеленского и Трампа

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Не так давно в США разгорелся скандал на почве подозрений, что президент Дональд Трамп пытался “давить” на украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле, для того, чтобы украинская сторона начала расследование в отношении семьи политического оппонента Трампа — Джо Байдена. В итоге Белому Дому, с позволения Украины, пришлось опубликовать стенограмму телефонного разговора, длившегося 30 минут. УНН собрал основные факты, которые стали известны благодаря текстовой версии разговора.

1. Make Ukraine great again!

Так, в начале разговора Трамп поздравил Зеленского с победой на очередных — парламентских — выборах. Зеленский в ответ признался, что многому учился у американского лидера.

“Я хотел бы признаться вам, что у меня была возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний и смогли использовать их в качестве примера во время наших выборов — и да, это правда, что это были уникальные выборы”.

2. Трамп и Зеленский недолюбливают Меркель

Оба лидеры сошлись во мнении, что Европейский Союз, а также лично госпожа канцлер Германии Ангела Меркель делают недостаточно в отношении поддержки Украине.

“Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, — это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает”, — сказал Трамп.

"Я говорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и поговорил с Макроном, и я сказал им, что они делают не так много, как должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины“, — согласился Зеленский.

3. Новый посол Украины в США

В разговоре Зеленский чуть приоткрыл завесу тайны вокруг кандидатуры нового посла Украины в США, описав его как “компетентного и опытного” дипломата, который будет назначен для улучшения отношений между двумя странами. Отметим, по состоянию на сегодня посол так и не был назначен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломаты сообщили, что Климкина планируют отправить послом в США

4. Нужно больше Javelin

Во время разговора Зеленский заявил американскому лидеру о готовности Украины приобрести противотанковые ракетные комплексы Javelin в США.

“Мы готовы продолжать сотрудничество для следующих шагов, в частности, мы почти готовы покупать больше Javelin у Соединенных Штатов для целей обороны”, — сказал он.

Напомним, в прошлом году Украина уже получила от США ракетные комплексы.

5. Джулиани должен (был) позвонить Зеленскому

В разговоре Зеленский предложил, чтоб личный адвокат Трампа Руди Джулиани приехал в Украину. В ответ Трамп сказал, что попросит своего адвоката связаться с Зеленским. Тема разговора, который состоялся или должен состояться, из стенограммы неясна. Также в разговоре Зеленский упомянул, что Джулиани ранее уже говорил с человеком из его команды. Имя не было названо.

6. О Байдене всё же вспомнили

Трамп в середине разговора вспомнил о Байдене и попросил выяснить, почему было прекращено расследование в отношении его сына. Зеленский заверил, что новый генпрокурор займётся этим вопросом.

7. Трампу нравился Луценко?

К такому выводу можно прийти скорее косвенно. Дело в том, что в разговоре Трамп упоминает, что в Украине был “очень хороший прокурор”, которого отстранили “несправедливо”.

“Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек, мой кандидат, который будет утвержден парламентом и начнет работу в качестве нового прокурора в сентябре”, — ответил на это Зеленский.

В разговоре не упоминалось имя бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, но на основе имеющихся данных можно прийти к такому выводу.

8. Посол США Мари Йованович была в 25%

Зеленский был уверен в том, что бывший посол США в Украине Мари Йованович поддерживала пятого президента Петра Порошенко. Об этом он пожаловался американскому коллеге.

“Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не примет меня как нового Президента”, — заявил Президент.

9. У Трампа самолёт лучше, чем у Зеленского

Во время разговора Президент Украины пригласил коллегу посетить свою страну после совместного пребывания в Польше, но отправиться на одном самолёте — Трампа.

“Мы можем либо сесть на мой самолет и поехать в Украину, либо мы можем сесть на ваш самолет, который, вероятно, намного лучше моего”, — описал ситуацию Зеленский.

10. Россию упомянули один раз, Донбасс и Крым - ни разу

Во время телефонного разговора оба собеседника ни разу не упомянули о Крыме и Донбассе. Россия же была упомянута один раз, в контексте недостаточности европейских санкций.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.