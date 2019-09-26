Филиппины запретили ввоз свинины из 22 стран, в том числе - и из Украины

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Филиппины запретили ввоз свинины из Мьянмы, Южной Кореи и Сербии, из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) передает УНН со ссылкой на euromeatnews.

“Теперь в Филиппинах действует запрет на ввоз свинины из 22 стран: Бельгии, Болгарии, Камбоджи, Китая, Чехии, Гонконга, Венгрии, Лаоса, Северной Кореи, Латвии, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, России, Южной Африки, Украины, Вьетнама, Замбии, Мьянмы, Южной Кореи и Сербии”, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудникам таможни было поручено тщательно проверять багаж пассажиров в портах, аэропортах и на границе страны.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине продолжают фиксировать вспышки АЧС. В этом году их произошло уже более 40 в различных регионах страны.

Отечественные фермеры винят контролеров в лице Госпродпотребслужбы в несостоятельности противостоять вирусу.

Более того, на сайте КМУ даже появилась петиция с требованием уволить руководителя ведомства Владимира Лапу:

“... фермерские хозяйства Украины начали нести миллионные убытки, ведь контролеры не могут справиться, в частности, с АЧС и организовать результативную работу по предупреждению и недопущению распространения вируса. Хотя утилизировали на эти цели более 1 млрд грн только за последние 4 года”, — говорится в тексте петиции .

Уточним, что по словам Сергея Тригубенка, украинские фермеры практически не получают госкомпенсаций за АЧС: выплаты происходят с задержкой и не в полном размере.