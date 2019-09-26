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Потери от АЧС в Китае "заполнят" аргентинской свининой

Потери от АЧС в Китае "заполнят" аргентинской свининой

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Восемь аргентинских заводов получили право на ввоз мясных продуктов в Китай, передает УНН со ссылкой на euromeatnews.

Таким образом, сегодня правом на ввоз свинины, курятины и говядины в Китай обладают 66 аргентинских заводов.

Китай расширил список поставщиков мясных продуктов из-за африканской чумы свиней (АЧС). Распространение заболевания привело к сокращению внутреннего производства свинины — на 20%, что толкает Китай увеличивать импорт продукта. Как и всех без исключения иных видов мясных продуктов с целью заменить свинину, отсутствующую на внутреннем рынке.

Напомним, как писал УНН, АЖУ обратилась в Госпродпотребслужбу, с просьбой открыть рынок КНР для экспорта украинской свинины.

По словам председателя Ассоциации животноводов Украины (АЖУ) Ирины Паламар одним из ключевых барьеров в открытии рынка Китая для экспорта свинины была проблема с АЧС в Украине и отсутствие ее в Китае.

Также напомним, что свинина в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах Европейского союза.

Источник: УНН
Теги: Китай, Аргентина, АЧС
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