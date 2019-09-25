Исполнительный совет избрал нового директора-распорядителя МВФ

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня выбрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя и председателя Исполнительного совета МВФ на пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2019 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВФ, передаёт УНН.

“Для меня большая честь быть избранной Директором-распорядителем МВФ и я благодарна за доверие, оказанное мне глобальным членством Фонда и Исполнительным советом. Я хочу воздать должное моей предшественнице, Кристине Лагард, великому лидеру и дорогому другу, чье видение и неустанная работа так много способствовали дальнейшему успеху Фонда”, — сказала Георгиева после своего избрания.

По её словам, это огромная ответственность — быть во главе МВФ в то время, когда "глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, сохраняется торговая напряженность и долг находится на исторически высоком уровне".

“Как я отмечал в своем выступлении перед Исполнительным советом, наша первоочередная задача — помочь странам минимизировать риск кризисов и быть готовыми справиться с кризисами. Тем не менее мы не должны упускать из виду нашу долгосрочную цель — поддерживать разумную денежно-кредитную, фискальную и структурную политику, направленную на укрепление экономики и улучшение жизни людей”, — сказала она.

Георгиеву поздравила и её предшественница Кристин Лагард.

“Поздравляю мою подругу Кристалину Георгиеву с избранием на пост нового управляющего директора Международного валютного фонда. Желаю вам всяческих успехов в руководстве этим великим учреждением”, — написала она в Facebook.

Как сообщал УНН, в начале августа представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.



Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) — болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 года по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.