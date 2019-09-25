Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении ОП в Facebook.
Напомним, ранее Президент в ООН заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.
Как сообщал УНН, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
President Trump meets with Volodymyr Zelensky, the Ukrainian president whom Trump pressured to investigate Vice President Joe Biden. https://t.co/8UkWrgc4ug— HuffPost (@HuffPost) 25 сентября 2019 г.
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