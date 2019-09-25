Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 22:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6420
Версия для печати

Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке

Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении ОП в Facebook.

Напомним, ранее Президент в ООН заявил о необходимости пересмотреть существующие мировые нормы.

Как сообщал УНН, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.