Трамп о Зеленском: он сделал меня более знаменитым

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент США Донал Трамп поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за то, что последний сделал его более знаменитым, передает корреспондент УНН.

"Господин Президент Украины сделал меня более знаменитым ... У него замечательная репутация", - сказал Трамп.

Он отметил, что Зеленский очень серьезно относится к борьбе с коррупцией в Украине и остальным проблемам, с которыми страна столкнулась в последние годы.

"Я думаю, главная причина, по которой его избрали - это репутация. Это честь встретиться с вами", - отметил американский лидер.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.