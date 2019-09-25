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Зеленский поблагодарил Трампа за помощь в двух войнах Украины

Зеленский поблагодарил Трампа за помощь в двух войнах Украины

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку Украины на фоне борьбы с оккупантами и против коррупции, передает корреспондент УНН.

"Хочу поблагодарить особенно вас, господин президент, вашу страну, ваше правительство. Спасибо за вашу поддержку, особенно сейчас, когда у нас две войны в Украине. Первая - это коррупция, и мы будем победителями в этой борьбе, я уверен. И мой приоритет - закончить войну на Донбассе и вернуть наши территории в Крыму и на Донбассе. Спасибо за вашу поддержку в этом", - сказал Зеленский.

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Трамп при этом вспомнил, что Украина потеряла Крым при администрации предыдущего президента Барака Обамы, а также отметил, что европейские страны помогают Украине недостаточно.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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