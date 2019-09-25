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Украина очень важна для ЕС стратегически - Трамп

Украина очень важна для ЕС стратегически - Трамп

Дональд Трамп

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Европа должна делать гораздо больше для Украины, которая является стратегически важной для континента. Об этом он сказал во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"Один из элементов, которые мы обсуждали - это то, что США помогают Украине, но я считаю, что другие государства должны помогать Украине гораздо больше, чем они это делают. Германия, Франция, ЕС, должны помогать вам гораздо больше. Я думаю, вместе мы сможем поработать над этим. Они должны чувствовать себя немного виноватыми, потому что они не делают того, что они должны делать. Вы очень важны для ЕС, важны стратегически, и я думаю, они имеют гораздо больше отстаивать и помогать Украине. Они об этом знают, они говорили мне об этом, но не похоже, чтобы они это делают", - отметил американский лидер.

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Он выразил надежду, что Зеленский обсудит это с европейскими лидерами.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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