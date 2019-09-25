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Среда, 25 сентября 2019, 22:02 • Ясамин Мохаммад • 2745
В охотничьих угодьях во Львовской области провели вакцинацию диких животных
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В охотничьих угодьях государственного предприятия "Рава-Русское лесное хозяйство" провели вакцинацию диких плотоядных животных, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Соответствующая комиссия провела разложение вакцины "Орисвак" в количестве 25 доз для проведения вакцинации диких плотоядных животных в егерском обходе возле села Вижомля.
Эта вакцинация проводится, как отмечается, с целью профилактики бешенства.
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Напомним, в Коктебеле и в Симферопольском районе оккупированного Крыма ввели карантин из-за бешенства животных.
Источник: УНН