Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 22:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2340
Версия для печати

WTA Premier 5 в Ухане: украинка нанесла поражение второй ракетке мира

WTA Premier 5 в Ухане: украинка нанесла поражение второй ракетке мира

Даяна Ястремская

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал престижных теннисных соревнований WTA Premier 5 в Ухане, сообщает УНН.

В рамках 1/8 финала Ястремская потратила 1 час и 6 минут для победы над второй ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Наша землячка защитила все геймы на своей подаче и осуществила три брейка - 6:1, 6:4.

Отметим, что за право выступить в полуфинале Ястремская поборется с победительницей пары Слоан Стивенс из США (10 сеяная) и чешки Петры Квитовой (5).

Также добавим, Ястремская вышла в четвертьфинал турнира вслед за первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, которая сегодня обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис, победа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.