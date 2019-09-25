WTA Premier 5 в Ухане: украинка нанесла поражение второй ракетке мира

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал престижных теннисных соревнований WTA Premier 5 в Ухане, сообщает УНН.

В рамках 1/8 финала Ястремская потратила 1 час и 6 минут для победы над второй ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Наша землячка защитила все геймы на своей подаче и осуществила три брейка - 6:1, 6:4.

Отметим, что за право выступить в полуфинале Ястремская поборется с победительницей пары Слоан Стивенс из США (10 сеяная) и чешки Петры Квитовой (5).

Также добавим, Ястремская вышла в четвертьфинал турнира вслед за первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, которая сегодня обыграла россиянку Светлану Кузнецову.