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Зеленский прокомментировал сообщения о давлении Трампа

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении Трампа

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что на него не было давления по расследованию деятельности сына американского политика Джо Байдена. Об этом он сказал в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, вы прочитали все (в стенограмме - ред.). Извините, но я не хочу быть втянутым в открытые демократические выборы в США. Вы слышали, у нас был хороший телефонный звонок, мы говорили о многих вещах, и я думаю, и вы читали, что никто на меня не давил", - сказал Президент.

На уточняющий вопрос журналиста он сказал, что Украина - независимая страна и имеет независимую генеральную прокуратуру.

"Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина - независимая страна, и Генпрокуратура, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка - хороший, честный человек, с западным опытом. Он должен рассматривать любые дела", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, расследует ли сейчас Рябошапка дело Байдена-младшего, Зеленский сообщил, что Генпрокурор имеет и более важные дела.

Как сообщал УНН, Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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