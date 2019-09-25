Зеленский: Трамп сделал не очень хорошую рекламу для Украины

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора со своим коллегой из США Дональдом Трампом последний сделал "не очень хорошую рекламу" для Украины. Об этом Зеленский рассказал журналистам после брифинга с Дональдом Трампом, передает УНН.

“Мы говорили с президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом) и я ему сказал, что это не очень хорошая реклама для Украины, что все говорят, что страна коррумпирована”, — заявил президент Украины Зеленский, добавив, что он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот “приехал и увидел, что у нас действительно демократическая европейская страна”.

“Я ему говорю, что сейчас мы сделаем все, что сейчас мы будем говорить с нашей командой, с мировыми лидерами, все же — это „имидж“, что когда мы говорим об Украине — все начинают говорить „а что по поводу коррупции?“. Я хотел бы, чтобы эта, скажем так, реклама в кавычках, закончилась и мы начинаем эту, другую, мне кажется другую, нормальную историю и эпоху нашей страны”, — сказал Зеленский, добавив в ответ на вопрос журналистов, что Трамп воспринял этот призыв о восприятии Украины “очень нормально”.

Ранее Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.