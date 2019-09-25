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Зеленский рассказал, как обсуждал с Трампом возвращение Крыма

Зеленский рассказал, как обсуждал с Трампом возвращение Крыма

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма. Об этом Зеленский рассказал журналистам после брифинга с Дональдом Трампом, передает УНН.

“Говорили еще о Крыме ... я ему (Трампу) объяснил, что это наша земля, там люди, что у нас нет вопросов по поводу языка, язык у нас государственный — украинский. Затем рассказал какое красивое место Крым, какая это большая и красивая часть нашей страны, и, мне кажется, ну, я услышал, что он (Дональд Трамп) согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он (Трамп) говорит: да, вам нужно работать и мы будем вам помогать”, — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский поблагодарил Трампу за помощь в двух войнах Украины.

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

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Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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