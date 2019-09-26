США направят в Литву полтысячи военных

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Соединенные Штаты в октябре переведут 500 своих военных в Литву, чтобы усилить восточный фланг НАТО вблизи российских границ. Об этом заявил 25 сентября министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, назвав американский контингент "жизненно важным фактором сдерживания", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Постоянно дислоцированное в штате Техас подразделение 1-й кавалерийской дивизии США, оснащенное танками и бронетехникой, заменит в Литве аналогичное подразделение 1-й стрелковой дивизии, базирующейся в штате Канзас. Эти военные покинут Литву после военных учений весной 2020 года.

Соединенные Штаты и их союзники, включая Великобританию, Канаду, Францию и Германию, по принципу ротации располагают свои военные подразделения на территориях таких членов НАТО, как Польша, Литва, Латвия и Эстония. Это произошло после аннексии Россией украинского Крыма в марте 2014 года.

Все четыре страны имеют общую границу с Россией.

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Москва обвиняет НАТО в дестабилизации Европы путем перемещения войск ближе к ее границам.

Напомним, Зеленский не видит миротворцев ООН в Донбассе, но приглашает их на границу с РФ.