Reuters: власти США могут задержать выделение около 30 млн долларов военной помощи Украине
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Администрация США рассчитывает, что, возможно, выделение около 30 млн долларов из 250 млн долларов военной помощи для Украины в нынешнем финансовом году, который завершится в США уже на следующей неделе, будет задержан. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.
Источники не смогли уточнить, связана ли задержка с принятым ранее решением президента Дональда Трампа заблокировать 390 млн долларов помощи Украине по линии Пентагона и Государственному департаменту США. 12 сентября эта помощь была разморожена.
Как отмечает агентство, военное ведомство официально не сообщил, сколько денег будет направлено в итоге на военную помощь Украине до конца 2019 финансового года.
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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.
Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.