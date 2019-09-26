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Зеленский рассказал подробности своего диалога с главой МИД РФ Лавровым

Зеленский рассказал подробности своего диалога с главой МИД РФ Лавровым

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях короткого разговора между ним и главой министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом Зеленский рассказал журналистам после брифинга с Дональдом Трампом, передает УНН.

“Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться, и сказал, что „мы (Россия) очень хотим чтобы закончилась война на Донбассе“ и поздравил с обменом, то есть был очень короткий этот разговор, мы в очереди стояли”, — рассказал президент Зеленский.

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“Я сказал: “пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Вы готовы? Если вы готовы, то хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей”, — привел подробности своей ответы главе МИД РФ Зеленский, уточнив, что речь шла о Донбассе, — “Я хочу прекратить войну на Донбассе, я хочу остановить убийство наших военных, наших граждан”.

Ранее СМИ сообщали, что в Зеленского была короткая встреча с главой МИД РФ Лавровым в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

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Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Украина, Владимир Зеленский
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