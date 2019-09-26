В Конгрессе США осудили Трампа за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США поддержала во вторник резолюцию, осуждающую президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который, собственно, и поднял тревогу из-за беседы Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Заседание нижней палаты транслировал в среду телеканал C-Span, передает УНН.
Резолюция, которая не имеет никакой юридически обязывающей силы, была принята несмотря на то, что с жалобой в итоге все же дали ознакомиться членам Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председателя Спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели.
Однако копия документа не была обнародована и передана в Конгресс. В связи с этим конгрессмены приняли решение осудить “беспрецедентные и крайне неуместны попытки” поставить под сомнение доверие к информатору. Они также призвали обнародовать текст жалобы.
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Шифф назвал сведения, содержащиеся в жалобе вызывающими “крайнюю обеспокоенность”.
“Я также пришел к выводу, что они вызывают большое доверие”, — цитирует его слова агентство Reuters.
Ранее Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что источник не имел полноценной информации на счет беседы с Зеленским.
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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.