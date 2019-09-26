Осужденного по "делу Веджие Кашка" Асана Чапуха отпустили из отделения полиции в оккупированном Симферополе

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Осужденного по “делу Веджие Кашка” Асана Чапуха отпустили из отделения российской полиции в оккупированном Симферополе. По словам адвоката Айдер Азаматова сотрудники полиции пытались допросить его подзащитного, однако тот отказался, сославшись на 51 статью Конституции России. Самого адвоката к Чапуху не пустили. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.

“В отделе он находился с 13:30. Сейчас он дома. (Чапух — ред) пытались допросить, но он отказался сославшись на 51 статью. Отпустили без составления протокола”, — рассказал Азаматов в комментарии Крим.Реалии.

Адвокат отказался отвечать на предмет чего именно сотрудники полиции пытались допросить Чапуха, уточнив, что ответит на этот вопрос позже.

23 ноября 2017 года в аннексированном Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар — Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

Их подозревали в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании российскими силовиками стало плохо ветеранке крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял утверждает, что гражданин Турции, в связи с которым задержали группу активистов, украл деньги семьи Веджие Кашка.

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17 апреля подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам “дела Веджие Кашка”, обвиняемым в вымогательстве. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года.

К рассмотрению апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.

Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач не признали свою вину.

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