Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинцы теперь смогут посещать Эквадор без виз благодаря подписанию соглашения со своими коллегами из дипломатической среды соответствующей страны. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Подписано! Эквадор — двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь „безвизов“. Продолжаем открывать двери для наших граждан”, — говорится в сообщении.

Таким образом граждане обеих стран смогут находиться на территории другого государства без офорлення виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Кабмин утвердил безвизовых с Содружеством Доминики , а накануне Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

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