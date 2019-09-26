Автор жалобы на Трампа выступит в Конгрессе только в сопровождении адвоката — CNN

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Анонимный разоблачитель из членов разведки США, который стал тем, кто написал жалобу своему руководству на “недопустимое” предложение президента США Дональда Трампа во время его разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, согласился свидетельствовать перед Конгрессом Соединенных Штатов. Об этом говорится в письме, появившемся в распоряжении у телеканала CNN, передает УНН.

“Анонимный разоблачитель, который подал жалобу генеральному инспектору разведывательного ведомства относительно поведения президента Дональда Трампа, дал согласие на встречу с конгрессменами”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится при условии, если и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайер (назначение которого контролировал лично Трамп) позволит юридическому советнику “обличителя” получить соответствующую степень допуска к секретной информации, чтобы тот мог оказывать помощь своему клиенту.

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В этой связи председатель Розвидкомитета Палаты представителей (нижней палаты парламента США — ред) Адам Шифф написал официальное письмо Магуайеру с соответствующим запросом.

“Это обоснованная просьба, которую Комитет решительно поддерживает и ожидает, что ваш офис обеспечит это в неотложном порядке”, — написал в письме конгрессмен Шифф.

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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.