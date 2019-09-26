Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На 26 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 сентября установлены на таком уровне:

24.120199 грн за доллар;

26.488803 грн за евро;

0.375780 грн за российский рубль;

29.874140 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 сентября курс всех указанных валют снизился.