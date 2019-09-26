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Глава МОН: мы хотим изменить подход к финансированию университетов

Глава МОН: мы хотим изменить подход к финансированию университетов

Анна Новосад

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Министерстве образования и науки (МОН) Украины планируют финансировать университеты в зависимости от качества их работы. Об этом в интервью ВВС сказала руководительница МОН Анна Новосад, передает УНН.

“Мы хотим изменить подход к финансированию, который будет стимулировать университеты к ответственности за те средства, которые вкладывает в них государство. Мы бы хотели выстроить определенный набор индикаторов, по которым будем проверять успешность того или иного университета — трудоустройство выпускников, место университета в рейтингах, активность в международной деятельности”, — сказала Новосад.

Руководительница МОН добавила, что сейчас государство содержит большое количество университетов независимо от того, насколько качественной является их работа.

“Те средства, которые у нас есть на высшее образование, они с одной стороны большие, а с другой — на такую большую сеть их недостаточно”, — отметила Новосад.

Напомним, в Украине хотят изменить условия приема в колледжи и техникумы.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Минобразования, университеты, Анна Новосад
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