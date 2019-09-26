ООС: боевики 32 раза обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие

КИЕВ. 26 сентября. УНН. 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку от Красногоровки — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

пять раз вблизи Марьинки — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

три раза вблизи Водяного — из вооружения БМП и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Песков — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного и Новотроицкого — из автоматических гранатометов;

неподалеку от Авдеевки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Майского — из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия;

неподалеку от Южного — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку от Светлодарска — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;

дважды вблизи Золотого-4 — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского — с станковой противотанкового гранатомета;

в районе Зайцев — из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один — боевое травмирования.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, недавно Секретарь СНБО проверил строительство моста под станицей Луганской.