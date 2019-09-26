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НАТО отвергла предложение Москвы ввести мораторий на размещение РСМД

НАТО отвергла предложение Москвы ввести мораторий на размещение РСМД

9М729

КИЕВ. 26 сентября. УНН. НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Эта инициатива "не заслуживает доверия", заявила в среду, 25 сентября, пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает УНН со ссылкой на DW.

Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), отметили в НАТО. Перед переговорами необходимо уничтожить ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить, подчеркнули в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести подобный мораторий, сообщает издание "Коммерсант". По его данным, подобные послания получили и государства, не входящие в альянс, в том числе Китай.

США и Россия 2 августа завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что она не нарушает ДРСМД.

Этот договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, так как способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, НАТО, ракета, договор, Договор о ликвидации ракет
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