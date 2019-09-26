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Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия правительству

Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия правительству

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия его правительства, чтобы провести досрочные выборы. С таким заявлением британский премьер выступил на заседании в Палате общин 25 сентября, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Джонсон подчеркнул, что пришло время осуществить Brexit и приступить к объединению страны, расколотой после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Оппозиционные партии призвали Джонсона уйти в отставку 24 сентября. Это произошло сразу после того, как Верховный суд королевства признал незаконным решение правительства о приостановке работы парламента на пять недель. В постановлении сказано, что решение Джонсона, формально одобреное королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Парламент собрался уже на следующий день.

В парламенте 25 сентября представители оппозиции резко раскритиковали Джонсона, обвинив его в неуважении к демократии и к королеве. Однако оппозиционные лейбористы не спешат высказывать Джонсону вотум недоверия. Сначала они хотят добиться отсрочки выхода Британии из ЕС. Джонсон обещает осуществить его 31 октября.

Борис Джонсон вернулся в Лондон, прервав свой визит в Нью-Йорк. Там он принимал участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Brexit, Борис Джонсон
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