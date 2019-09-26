Мировые цены на нефть повысились

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром выросли в цене до 62,43 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,55 доллара за баррель, прибавив 0,11%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.