Новости: Экономика
Четверг, 26 сентября 2019, 08:09 • Юлия Шрамко • 4095
Мировые цены на нефть повысились
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром выросли в цене до 62,43 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,55 доллара за баррель, прибавив 0,11%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН