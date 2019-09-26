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Четверг, 26 сентября 2019, 08:27 • Юлия Шрамко • 4320
Синоптики предупредили о контрастных погодных условиях
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На территории Украины в ближайшие дни сохранится самый высокий уровень пожарной опасности, при этом в ряде областей ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, 26-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В то же время ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.
Источник: УНН