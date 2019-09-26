Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 09:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4320
Версия для печати

Синоптики предупредили о контрастных погодных условиях

Синоптики предупредили о контрастных погодных условиях

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На территории Украины в ближайшие дни сохранится самый высокий уровень пожарной опасности, при этом в ряде областей ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 26-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.

Источник: УНН
Теги: погода, мороз, пожары, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.