Синоптики предупредили о контрастных погодных условиях

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На территории Украины в ближайшие дни сохранится самый высокий уровень пожарной опасности, при этом в ряде областей ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 26-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.