Тяжеловес Чумак принес Украине медаль чемпионата мира

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Тяжеловес Дмитрий Чумак принес Украине первую медаль чемпионата мира в Паттайе (Таиланд). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

"Первая медаль в Паттайе. Поздравляем украинского тяжеловеса Дмитрия Чумака (весовая категория - 102 кг) с бронзовой наградой чемпионата мира в толчке", - сообщили в НОК.

Как отмечается, по сумме двоеборья украинский спортсмен показал четвертый результат - 393 кг (176+217).

Напомним, Чумак стал обладателем нескольких наград в рамках чемпионата мира по тяжелой атлетике в ноябре прошлого года.