Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 10:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
3930
Версия для печати

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: утром в очередях почти 300 автомобилей

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: утром в очередях почти 300 автомобилей

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Утром в четверг, 26 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 280 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: „Майорское“- 30/60; „Марьинка“ — 0/70; „Новотроицкое“ — 30/50; „Гнутово“ — 20/20”, — говорится в сообщении.

Также пограничники отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ проследовало 45,9 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Сегодня пропускные операции на всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя. Пункты въезда-выезда будут работать с 7:00 до 18:30.

В пресс-службе добавили, что 25 сентября через КПВВ “Новотроицкое” на временно оккупированные территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено строительные материалы весом 55,66 тонны.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк проверил строительство моста под станицей Луганской.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.