Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 10:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
4290
Версия для печати

Возле столичной Почтовой площади произошел масштабный пожар

Возле столичной Почтовой площади произошел масштабный пожар

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Вблизи Почтовой площади в Киеве произошел масштабный пожар в недействующем здании, на данный момент его ликвидировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре на Набережном шоссе, 4, спасатели получили 26 сентября в 4:54.

Как оказалось, возгорание произошло в 1-этажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока работники Киевэнерго отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению.

В 6:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 6:21 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, в столице неизвестные подожгли косметический магазин.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары, Почтовая площадь, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.