В Украине блокировали канал переправки нелегалов с Ближнего Востока в страны ЕС

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Правоохранители блокировали деятельность организованной межрегионального группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз. Нелегалы въезжали на территорию Украины также и через РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

\По данным спецслужбы, двое жителей Львова и жительница столицы организовали противоправное перемещение за границу выходцев из восточных стран с повышенным террористическим риском. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину.

Для легализации в нашей стране и переправки за границу злоумышленники обеспечивали “транзитеров” поддельными паспортами граждан одной из европейских стран. Затем фигуранты дела группами отправляли иностранцев на границу с ЕС на собственном транспорте. Стоимость “услуг” участников группы составляла от трех до четырех тысяч американских долларов с одного нелегала.

Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева и во Львове после получения денег от четырех клиентов и попытки их противоправной переправки за границу.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в августе этого года в Украине ликвидировали транзитный канал нелегалов, организованный гражданином России.