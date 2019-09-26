Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть раненная

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во Львове 26 сентября, в 9:00 утра, строительный кран упал на супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС во Львовской области, передает корреспондент УНН.

Инцидент случился на проспекте Красной калины.

Конструкция крана была задействована при строительстве жилого дома. В результате инцидента пострадала женщина.

"Пострадавшая водитель крана. Ее зажало в кабине крана. На месте работают спасатели. Женщина жива", - сообщили в Сиховской районной администрации.

Напомним, в прошлом году в Днепре стрела крана-манипулятора смертельно травмировала рабочего во время ремонтных работ.