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Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть раненная

Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть раненная

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во Львове 26 сентября, в 9:00 утра, строительный кран упал на супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС во Львовской области, передает корреспондент УНН.

Инцидент случился на проспекте Красной калины.

Конструкция крана была задействована при строительстве жилого дома. В результате инцидента пострадала женщина.

"Пострадавшая водитель крана. Ее зажало в кабине крана. На месте работают спасатели. Женщина жива", - сообщили в Сиховской районной администрации.

Напомним, в прошлом году в Днепре стрела крана-манипулятора смертельно травмировала рабочего во время ремонтных работ.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ЧП, пострадавшие
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