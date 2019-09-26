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Четверг, 26 сентября 2019, 10:48 • Ярема Чуйко • 9465
Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть раненная
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во Львове 26 сентября, в 9:00 утра, строительный кран упал на супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС во Львовской области, передает корреспондент УНН.
Инцидент случился на проспекте Красной калины.
Конструкция крана была задействована при строительстве жилого дома. В результате инцидента пострадала женщина.
"Пострадавшая водитель крана. Ее зажало в кабине крана. На месте работают спасатели. Женщина жива", - сообщили в Сиховской районной администрации.
Напомним, в прошлом году в Днепре стрела крана-манипулятора смертельно травмировала рабочего во время ремонтных работ.
Источник: УНН