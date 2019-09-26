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Премьер планирует прекратить взяточничество в сфере государственных кадастров

Премьер планирует прекратить взяточничество в сфере государственных кадастров

Алексей Гончарук

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Коррупционные схемы в сфере государственных кадастров должны быть прекращены. Об этом заявил Премьер-министр Украины во время совещания, передает корреспондент УНН.

"Вчера мы уволили руководителей Государственного лесного агентства, Государственной службы геологии и недр и Госкомзема, и так будет со всеми, кто, если и не занимается коррупцией самостоятельно, то как минимум прикрывает коррупционные деяния. Эти три органа, которые были глубоко коррупционные, у нас есть сотни обращений из регионов, которые говорят о взятках. Это должно прекратиться. Схематозу нужно положить конец", - отметил Гончарук.

По его словам, на создание кадастров за 20 лет в Украине выделялись десятки миллионов долларов, однако результата как такового нет, хотя за те деньги можно было создать кадастры для всей Европы. По его мнению, много денег было украдено, а на ряде участков работы происходил откровенный саботаж.

В то же время, как отметил Премьер, украинцы должны понимать, как выглядит сегодня Украина с точки зрения природных ресурсов и права собственности.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную кадровую перезагрузку крупнейших для бизнеса и граждан органов государственной власти - Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и Укравтодор.

Также напомним, Кабинет министров провел ряд увольнений руководителей государственных структур.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Кабмин, Премьер-министр, Алексей Гончарук
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