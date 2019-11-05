Бюджет-2020: Геращенко рассказал о повышении зарплат в МВД

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В бюджете на 2020 год предусмотрено повышение заработных плат для работников МВД, в частности зарплаты в Нацполиции поднимут на 10%. Об этом сообщил во время презентации проекта бюджета-2020 заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

"На 2020 год в бюджете предусмотрено увеличение финансирования безопасности на 12,4%. Бюджет будет - 93 млрд грн. В целом мы добьемся вместе повышение заработных плат", - сказал Геращенко.

По его словам, повышение заработных плат будет стимулировать людей приходить на работу в структуры МВД.

"Будет повышена заработная плата национальной полиции на 10%, для Национальной гвардии на 10%, для Государственной пограничной службы на 15%, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на 14%, для Государственной миграционной службы на 6%", - сказал Геращенко.

По его словам, бюджет предусматривает, что в 2020 году МВД запустит проект по 3200 полицейским офицерам общины. Это будет новый участковый офицер, который будет иметь собственное помещение, собственную компьютерную технику, автомобиль.

"Также мы продолжаем программу ипотечного кредитования для семей полицейских и сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. Мы выделяем достаточно много денег на новую систему киберзащиты и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения", - сказал Геращенко.

По его словам, в следующем году будет запущена трехлетняя программа по обновлению парка пограничных кораблей.

"Напомню, что в Крыму после оккупации Россией осталось 19 патрульных катеров и большинство баз нашей пограничной службы. За три года мы планируем вместе с французскими партнерами за счет бюджета построить 20 сверхсовременных пограничных кораблей. 25% расходов будут идти на украинские судостроительные предприятия", - сказал Геращенко.

Кроме того, по словам Геращенко, в 2020 году в МВД планируют огромный прорыв в системе фото- видеофиксации нарушений ПДД. Именно за счет этого ожидают значительное снижение смертности на дорогах.

Напомним, общий объем расходов Госбюджета на 2020 год предусмотрен в проекте на уровне 1195,3 млрд грн.