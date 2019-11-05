Ко второму чтению в проекте Госбюджета-2020 расходы выросли на 15 млрд грн - Маркарова

КИЕВ. 5 ноября. УНН. При подготовке Госбюджета-2020 ко второму чтению правительство увеличило расходы на 15 млрд грн, расширив социальные программы. Об этом сообщила во время презентации проекта бюджета-2020 ко второму чтению министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"Ко второму чтению бюджет испытал несущественные, но очень значимые с точки зрения социального влияния изменения. В общем примерно на 15 млрд грн увеличились расходы ко второму чтению - частично за счет того, что мы сократили некоторые расходы, но выделили зарплаты учителям и опорные школы, второе - это программы поддержки лекарств и лечение за рубежом, третье - ряд программ по развитию культуры и туризма", - отметила Маркарова.

По ее словам, также правительству удалось дополнить проект бюджета очень важными социальными программами на общую сумму более 1 млрд грн, а также дополнительными средствами на строительство аэропортов и мостов.

При этом министр добавила, что дополнительные программы дали ответ на запросы народных депутатов при обсуждении первого проекта бюджета в парламенте.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье вечером принял проект бюджета-2020 ко второму чтению в Верховной раде.



