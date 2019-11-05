Reuters: в Украине уволят прокурора, обсуждавшего дело Байдена с Джулиани

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине планируют уволить прокурора, который проводил расследование дела относительно компании, в совете директоров которой работал сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, передаёт УНН.

Так, сообщается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обсуждал с прокурором Константином Куликом обвинения против Байденов.

Источник сообщил, что было принято решение уволить Кулика за то, что он не явился на аттестацию, которую должны были пройти все сотрудники Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, как указано, уже уволил более 400 прокуроров, или около трети всего персонала. Некоторые прокуроры сообщили Reuters, что многие из уволенных отказались сдать экзамен в знак протеста против того, что они считают чисткой, призванной укрепить политический контроль нового президента Владимира Зеленского над службой.

Кулик не явился на аттестацию в прошлом месяце, сообщил источник. Он также не представил официальное обоснование пропуска аттестации, как это сделали другие прокуроры, и, следовательно, будет уволен, сказал источник. Его увольнение произойдет до 31 декабря, если не раньше, пишет издание.

Ранее в этом году Кулик составил семистраничное досье о деловой активности Хантера Байдена в Украине, сообщили Reuters два источника.

Кулик подробно рассказал о своих исследованиях в областях, представляющих интерес для Трампа и Джулиани, в интервью The Hill в апреле. Кулик был ответственным за официальное расследование уголовного дела в отношении основателя украинской энергетической компании Burisma. Сын Байдена находился в совете директоров компании в 2014–2019 годах.

В недавнем интервью Джулиани сказал Reuters, что встретил Кулика в Париже. По словам адвоката Трампа, Кулик повторил утверждения о том, что в 2016 году Байден пытался сделать так, чтоб тогдашнего Генпрокурора Украины Виктора Шокина уволили, чтобы остановить расследование по делу компании Burisma.

"(Кулик) был другим прокурором несколько более низкого уровня, который сказал мне то же самое: что имел место сговор, и Байден "уволил" прокурора, чтобы похоронить дело по (его) сыну и Burisma", - сказал Джулиани агентству.

Кулик в свою очередь сообщил Reuters в октябре, что он расследовал дела основателя Burisma Николая Злочевского около двух лет.

В апреле Кулик дал интервью обозревателю Джону Соломону в газете The Hill в Вашингтоне. В этой статье Кулик сказал, что он и другие прокуроры расследуют историю с увольнением Шокина.

Кулик рассказал The Hill, что представители Украины пытались передать доказательства по этому и другим расследованиям властям США, прежде чем искать других представителей, включая Джулиани, для представления своих выводов.