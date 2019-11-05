Гончарук опроверг слухи о замороженную программу сотрудничества с МВФ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества заморожены. Об этом он заявил во время презентации проекта бюджета-2020, передает корреспондент УНН.

"Коллеги из МВФ хотят быть уверенными, что Украина, как государство, будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые потеряны и потрачены украинскими налогоплательщиками для решения ситуаций с проблемными банками. Поэтому и эта работа там также ведется в достаточной мере. Слухи о том, что программа заморожена и МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры продолжаются, мы каждый день на телефоне с нашими коллегами", - сказал Гончарук.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что нынешние переговоры с представителями Международного валютного фонда продвигаются достаточно быстро, поэтому украинская сторона рассчитывает достаточно быстро заключить новое соглашение.

Ранее УНН сообщал, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в ноябре ожидает визит миссии МВФ в Киев.