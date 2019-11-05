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На выборы в следующем году выделят более 2 млрд грн

На выборы в следующем году выделят более 2 млрд грн

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на следующий год предусмотрено более 2 млрд грн на проведение всех выборов в Украине. Об этом сообщила во время презентации проекта Бюджета-2020 ко второму чтению министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"2 миллиарда 154 млн грн - это сумма, заложенная на местные выборы", - отметила Маркарова.

По ее словам, согласно подсчетам, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить проведение всех выборов в следующем году.

Напомним, ранее ЦИК назначила на 22 декабря выборы в 86 ОТО, на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в 6 ОТО.

Источник: УНН
Теги: выборы, Минфин, Оксана Маркарова, Бюджет-2020
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