Новости: Политика
Вторник, 5 ноября 2019, 15:09 • Мария Мамаева • 7155
На выборы в следующем году выделят более 2 млрд грн
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на следующий год предусмотрено более 2 млрд грн на проведение всех выборов в Украине. Об этом сообщила во время презентации проекта Бюджета-2020 ко второму чтению министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"2 миллиарда 154 млн грн - это сумма, заложенная на местные выборы", - отметила Маркарова.
По ее словам, согласно подсчетам, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить проведение всех выборов в следующем году.
Напомним, ранее ЦИК назначила на 22 декабря выборы в 86 ОТО, на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в 6 ОТО.
Источник: УНН